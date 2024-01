Gonçalo Vieira e Ricardo Brandão fora do jogo com a Grécia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O lateral Gonçalo Vieira (Toulouse) e o pivô Ricardo Brandão (Cangas) são os jogadores preteridos, da lista de 18 convocados, pelo selecionador Paulo Pereira para a estreia de Portugal no Europeu da Alemanha, no jogo desta quinta-feira (17h00) frente à Grécia, na 1.ª jornada do Grupo F.Na mesma série, a Dinamarca defronta a República Checa.