Gonçalo Vieira rende Martim Costa no estágio da seleção de andebol

A troca de Martim Costa, que está lesionado, por Gonçalo Vieira foi esta segunda-feira a novidade na concentração da seleção portuguesa de andebol, em Rio Maior, a poucos dias de competir em torneio na Tunísia.

Gonçalo Vieira joga na posição central, atualmente no Fenix Toulouse Handball, do campeonato francês da modalidade.

A seleção lusa estará dois dias em Rio Maior, partindo depois para a Tunísia, para competir no Kempa Trophy 2023.

A formação lusa ainda terá duas sessões de treino, esta terça-feira, antes da partida para a Tunísia, na quarta-feira de manhã, e realizará o seu primeiro jogo na quinta-feira, contra a Áustria.

Os comandados de Paulo Jorge Pereira jogarão em Hammamet, cidade onde enfrentarão a anfitriã Tunísia, Suíça e Áustria, entre os dias 02 e 04 de novembro.

Tal como Portugal, Suíça e Áustria vão competir no próximo Campeonato da Europa, em 2024.

Portugal vai disputar o Grupo F do Euro2024 juntamente com Dinamarca, República Checa e Grécia, num evento que vai decorrer na Alemanha, de 10 a 28 de janeiro do próximo ano.