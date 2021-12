Guarda-redes do Benfica convocado para o Europeu

O guarda-redes do Benfica, Sergey Hernandez, foi convocado pela Espanha para a primeira etapa de preparação em Madrid, entre este domingo e dia 30, para o Europeu da Hungria e Eslováquia, entre 13 e 30 de janeiro de 2022.O russo-espanhol vai ocupar o lugar de Rodrigo Corrales, dos magiares do Veszprém, num regresso à seleção que vai tentar o tricampeonato, depois do ouro no Croácia'2018 e Europeu da Noruega, Suécia e Áustria em 2020.Até agora, apenas uma histórica Suécia conseguiu o tricampeonato europeu (1998, 2000, 2002), então com jogadores como Magnus Andersson, atual treinador do FC Porto.