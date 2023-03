Gurri no Sporting por 80 mil euros

Jan Gurri, jovem andebolista espanhol de 20 anos do Granollers, tem sido apontado como reforço do Sporting para 2023/24 e, de acordo com a imprensa catalã, os leões vão avançar com o pagamento da cláusula de rescisão, avaliada em 80 mil euros, pelo campeão europeu sub-20 em Portugal.