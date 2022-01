Islândia vence Hungria e Portugal continua 'vivo' no Europeu de andebol

A Islândia venceu esta terça-feira a Hungria por 31-30 e manteve o sonho de Portugal seguir em frente no Europeu bem vivo. Com este resultado, a Seleção Nacional precisa agora de vencer a Holanda por dois golos de diferença, num jogo que começa às 19h30 e que pode acompanhar aqui todas as incidências.Num duelo a contar para a terceira e última jornada do Grupo B, Portugal acompanhou de bem perto esta partida, uma vez que precisava do triunfo da Islândia para não ficar automaticamente eliminado antes de entrar em campo. E foi um jogo de nervos, uma vez que o vencedor esteve praticamente incerto até aos últimos instantes. O encontro foi sempre equilibrado. Ao intervalo registava-se um empate (17-17), com a Hungria a passar para a frente já nos últimos minutos (27-26). Seguiu-se depois a resposta islandesa, que já estava apurada, e só nos derradeiros segundos ficou selada a vitória que ajuda Portugal.Recorde-se que apenas os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para a Main Round.