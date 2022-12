Jens Schöngarth deixa o Sporting

O Sporting e o lateral direito alemão, Jens Schöngarth, chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato entre as duas partes."Ao longo das duas temporadas e meia em que vestiu de Leão ao peito, o experiente lateral internacional alemão, de 34 anos, somou cerca de 90 jogos e contribuiu para a conquista da Taça de Portugal em 2021/2022", sintetizou o site dos leões sobre a passagem do andebolista, ultimamente afetado com lesões.Jens Schöngarth despediu-se do clube e agradeceu a forma como foi recebido no Sporting, desejando os maiores sucessos: "Muito obrigado a todos os sportinguistas que me apoiaram nos últimos dois anos e meio. Foram momentos fantásticos, mas a vida é mesmo assim e por motivos pessoais o meu ciclo terminou. Foi sempre uma honra jogar com a camisola do Sporting, desde o primeiro dia que me senti bem-vindo e acarinhado, tanto pelos adeptos como por todo o staff", disse Schöngarth, que tamém recebeu felicitações dos clube de Alvalade.O alemão recordou ainda os melhores momentos: "A conquista da Taça de Portugal diante do FC Porto, na última temporada, é um momento que ficará para sempre na minha memória. Vou ter muitas saudades do Sporting e de todos os sportinguistas, espero que os meus colegas continuem o caminho que estão a fazer e tragam o campeonato para casa."O Sporting Clube de Portugal deseja a Jens Schöngarth as maiores felicidades pessoais e profissionai