João Florêncio e o 'tri' do Benfica: «Foi uma época brilhante e espero repetir»

João Florêncio, treinador do Benfica, analisou o triunfo (31-30) na final da Taça de Portugal sobre o Madeira SAD, dando conta do bom desempenho das águias, depois do triunfo já garantido no campeonato e Supertaça.





"Foi um grande jogo de andebol. O Madeira SAD é uma equipa muito boa e bem orientada e por isso valorizou imenso a nossa vitória. Tivemos uma primeira parte muito bem conseguida. Chegámos aqui sabendo que tínhamos muitas limitações físicas e que uma final-four iria trazê-las ao de cima. Foi isso que aconteceu na segunda parte. Tivemos uma quebra, mas depois elas mantiveram a cabeça fria e conseguimos virar o jogo a nosso favor", começou por considerar.

"Estou muito aliviado, porque considerado esta a época mais difícil, cheia de lesões e algumas muito graves. A determinada altura tivemos metade da equipa a ser operada e a fazer recuperações de seis e oito meses. É um título merecido que podia ter caído para qualquer lado. O Madeira SAD fez um grande investimento e nós acabámos por ser mais fortes nos dois títulos mais importantes, o campeonato e a Taça de Portugal. Foi uma época brilhante e espero repetir, mas repetirmos temos de ficar mais fortes".