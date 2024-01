José Manuel Constantino: «É importante ter uma modalidade coletiva em Paris'2024»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), manifestou-se muito feliz por o andebol estar na corrida pelo apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris'2024."É importante para Portugal ter uma modalidade coletiva em Paris'2024. Foi uma boa notícia termos recebido a confirmação de que a Seleção Nacional vai estar no torneio pré-olímpico de qualificação e oxalá consiga aquilo que foi possível no apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020", considerou José Manuel Constantino, em declarações aRefira-se que a Seleção de andebol foi a única equipa nacional indoor de um desporto coletivo que se apurou para os Jogos de Tóquio'2020, podendo repetir o feito na próxima qualificação.