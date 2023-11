Jota González e a derrota frente ao Sporting: «O campeonato fica mais difícil»

Jota González ficou naturalmente insatisfeito com ado Benfica frente ao rival Sporting, num jogo a contar para a 12.ª jornada da fase regular do nacional de andebol. O técnico dos encarnados diz que a equipa andou sempre em desvantagem e que a certa altura não foi capaz de tornear a ansiedade, reconhecendo que este desaire complica as contas no campeonato. Os encarnados, diga-se, seguem no 3.º posto a oito pontos dos leões (36/28)."Estivemos sempre a correr atrás do resultado e sempre que tivemos perto do empate acabámos por não conseguir marcar e perder a bola. Na ponta final desconcentrámo-nos defensivamente. O Sporting foi superior no um contra um e nós não. Depois acabámos por ficar ansiosos por não nos conseguirmos aproximar no marcador. Tivemos quatro baixas importantes para este jogo. Apostámos na rotação e a nossa equipa tem menos recursos no ataque. Isso acabou por influenciar o resultado. O campeonato fica mais complicado. Vamos continuar a lutar até que matematicamente seja impossível. Temos de ter respeito pelo clube e pelos associados. Vamos lutar até ao último dia. Está complicado a nível europeu e agora complicou-se no campeonato", afirmou o técnico das águias.