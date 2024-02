Jota González: «Vitória muda o moral após primeira volta difícil do campeonato»

Jota González, treinador do Benfica, ficou muito satisfeito com o triunfo (28-27) da sua equipa, pois foi a sua primeira vitória, desde que comanda os encarnados, frente ao FC Porto.O técnico começou por agradecer o apoio do público: "Foi muito importante nesta vitória, foi decisivo para o resultado final. Merecemos esta vitória, contra um dos grandes do andebol em Portugal. Foi um jogo muito sério da nossa defesa. No final, foi mais complicado, falhámos lances claros de golo e gerimos mal o sete para seis. Nessa fase, penso que devíamos ter aproveitado melhor o contra-ataque."Numa partida nem sempre bem jogada, González disse que o plano da equipa foi cumprido: "Apesar de tudo, estou muito contente com o trabalho dos meus jogadores. É uma vitória que muda o moral, depois de uma primeira volta difícil, em que ficámos fora da Europa, num grupo muito difícil, e ficámos mais longe da luta pelo título. Agora, estamos mais próximos e queremos continuar nesta senda nos próximos jogos. Todos merecíamos ganhar um jogo destes."Depois da saída de alguns craques na primeira metade da época, como Petar Djordjic, entre outros, o treinador da turma da Luz projetou o futuro: "Estamos a construir uma equipa para o futuro, apesar de hoje [ontem] não ter dado muitas oportunidades aos mais jovens, por ser um jogo intenso. Temos de trabalhar com os jogadores que temos e os que saíram são situações naturais durante uma época."Na conferência de imprensa do clássico, nenhum representante do FC Porto prestou declarações à imprensa.