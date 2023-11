Kempa Trophy: Portugal supera Suíça

Portugal alcançou esta sexta-feira o primeiro triunfo no Kempa Trophy, na Tunísia, ao bater (29-26) a Suíça, na 2.ª jornada do torneio de preparação para o Europeu'2024.Apesar dos helvéticos serem superiores na primeira parte (17-15), os comandados do selecionador Paulo Pereira equilibraram a segunda e deram a volta ao resultado no tempo complementar, com Pedro Portela a destacar-se com 6 golos.Sete inicial, com Miguel Espinha; Leonel Fernandes, Gonçalo Vieira, Rui Silva, Luís Frade, Fábio Magalhães e Pedro Portela.Na 1.ª jornada, os Heróis do Mar perderam (27-34) com a Áustria, defrontando este sábado a anfitriã Tunísia.