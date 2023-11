Kiko Costa lidera Sporting na vitória sobre o ABC

Kiko Costa, com 15 golos, liderou o Sporting na expressiva vitória por 46-23 diante do ABC, em jogo da 13.ª jornada do campeonato nacional.Foi praticamente um jogo de sentido único aquele que se viu esta noite no Pavilhão João Rocha, com os leões a chegarem ao intervalo já a vencer por 22-11.O Sporting consolida a liderança no campeonato, agora com 39 pontos e registando só vitórias. Em segundo segue o FC Porto (33), que só joga este domingo o encontro da jornada no reduto do AC Póvoa.