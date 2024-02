Kiko Costa lidera vitória do Sporting frente ao Belenenses

O Sporting venceu este sábado na visita ao Belenenses por 37-23, num encontro a contar para a 17.ª jornada do campeonato nacional.A equipa leonina, que esteve sempre por cima no jogo, foi a liderar para o intervalo por 19-13 e contou com Kiko Costa como o seu melhor marcador com 8 golos. Do lado da formação de Bélem, Tomás Ferreira destacou-se com 6 golos.Com este resultado, os leões seguem na liderança com 51 pontos, mantendo o pleno de vitórias na competição.