Leão tenta rugido europeu

Chegou o dia: o Sporting vive hoje um dos momentos mais importantes da história recente da sua secção de andebol, ao receber os romenos do Dínamo Bucareste na 1ª mão do playoff da Liga dos Campeões, que dá acesso aos oitavos-de-final da prova, onde estarão as 16 melhores equipas europeias da modalidade.

Depois de ter terminado a fase de grupos no segundo posto do Grupo C, os bicampeões nacionais defrontam agora os atuais campeões da Roménia, num duelo que o técnico leonino Hugo Canela acredita poder vencer. "Vamos jogar contra uma equipa extremamente agressiva, que ataca com muita intencionalidade e temos de conseguir igualar essa intensidade, porque senão vamos ter muitos problemas. Acredito que vamos conseguir controlar o nível de agressividade do adversário. Se conseguirmos ter a alma e o discernimento necessários para não entrarmos no jogo deles, será possível levá-los de vencida", analisou o técnico que tem ajudado os leões nesta campanha histórica.

Canela espera poder levar de Lisboa uma boa vantagem, até porque lembra que o jogo na Roménia, na quinta-feira, será muito difícil. "É um ambiente extremamente hostil, com público e claques muito pressionantes", assegurou.

Ruesga preparado

Quem também está pronto para voltar a brilhar na Europa – os seus golos já são famosos na Champions – é Carlos Ruesga.

"É uma equipa poderosa, agressiva, com um sistema defensivo forte e com jogadores possantes que podem fazer a diferença. Mas acredito que vamos conseguir mostrar o nosso potencial e que será um grande jogo", disse ao site do clube o experiente central, que recentemente confessou o desejo que terminar a carreira nos leões.

Também Ruesga conta com um encontro muito difícil na 2ª mão e quer fazer a diferença na 1ª. "Precisamos de aproveitar este jogo, com os nossos adeptos. Da nossa parte podem esperar toda a entrega, porque queremos estar entre os melhores. Já fizemos história, mas merecemos mais."