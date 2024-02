Leões desafiam raposas em Berlim

O Sporting está perto dos ‘oitavos’ da Liga Europeia, mas também aposta no assalto à liderança do Grupo 4 da Main Round (2ª ronda), na visita desta terça-feira (17h45) ao reduto do Fuchse (raposas em alemão) Berlin, líder da Bundesliga e detentor do troféu.O respeito é mútuo, a ambição também, em duelo com os dois melhores marcadores do Europeu, Martim Costa e o dinamarquês Mathias Gidsel.Em declarações ao site dos leões, o treinador Ricardo Costa confia: "Será difícil diante de uma das melhores equipas. Tem grandes jogadores, com o melhor do mundo, Gidsel, um guardião de topo, defesa com quatro jogadores de dois metros, um contra-ataque demolidor e são fortes no 1x1." O técnico deu a receita para contrariar: "Temos as nossas ideias, uma grande defesa e no ataque podemos criar dificuldades."O treinador das raposas, Jaron Siewert, está na espectativa: "Tenho enorme respeito por tudo o que o Sporting tem feito. É uma equipa perigosa, na época transata perderam presença na final four por um golo com o Montpellier. Temos de defender bem e o nosso ritmo de jogo tem de funcionar."