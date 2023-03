Leonel Fernandes: «Se não tivermos rigor e disciplina podemos perder»

Leonel Fernandes considerou esta quarta-feira que Portugal terá que encarar com "rigor" e "disciplina" o jogo com a Macedónia do Norte, em Skopje, de qualificação para o Campeonato da Europa de andebol de 2024, para evitar ser surpreendido.

"A Macedónia é uma equipa com uma atitude muito competitiva e sabemos que se não cumprirmos a nossa parte, com rigor e disciplina, principalmente com eles a jogar em casa, temos a possibilidade de ter um jogo complicado e até mesmo perder", disse Leonel Fernandes na antevisão do jogo de quinta-feira

O ponta reconhece que "a seleção está preparada para as dificuldades" que irá encontrar no jogo com a Macedónia do Norte, que, tal como Portugal, soma duas vitórias nos jogos realizados, e que irá "tentar ao máximo contrariar isso" e "fazer o melhor possível".

Leonel Fernandes afirma que o público macedónio "é muito intenso", o que acaba por "fazer a diferença quando joga em casa", algo que, por um lado, "é bom para o espetáculo", mas que, por outro, "pode ser encarado como uma vantagem para a Macedónia do Norte".

"Mas nós já sabemos lidar com isso. Sabemos gerir as nossas emoções de maneira a que não nos prejudiquem e sejam uma vantagem para a Macedónia", referiu o ponta do FC Porto, que irá defrontar o seu colega de equipa Nikola Mitrevski.

Para Leonel Fernandes, defrontar Nikola Mitrevski traz responsabilidade acrescida, uma vez que - tal como para os restantes jogadores do FC Porto na seleção (Diogo Branquinho, Fábio Magalhães, Victor Iturriza, António Areia e Rui Silva) - implica "uma relação diferente".

"O conhecimento que temos uns em relação aos outros é diferente. Conhecemos um bocadinho melhor, mas acho que vai ser interessante. É ótimo jogar contra ele, que é um guarda-redes incrível", disse o jogador internacional português.

Após os dois primeiros jogos - frente a Turquia (44-27) e Luxemburgo (21-31) -, onde os lusos conquistaram duas vitórias, é agora a vez de um duplo encontro com a Macedónia do Norte, adversário que Portugal não defronta em competições oficiais desde 2013.

Portugal defronta a formação dos Balcãs na quinta-feira, em Skopje, no mítico Pavilhão Boris Trajkovski, pelas 18:00, e tem novo encontro marcado para domingo, em Matosinhos, pelas 17:00, que poderá ditar já a virtual qualificação para o Euro2024, a decorrer na Alemanha.

Nikola Mitrevski, guarda-redes do FC Porto, é uma das figuras mais proeminentes da seleção da Macedónia do Norte, que também soma dois triunfos, comandada pelo ex-jogador Kiril Lazarov, que detém o título de melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões, ao apontar mais de 1.300 golos.