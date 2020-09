Liga dos Campeões: FC Porto derrotado na Alemanha

Na terceira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, o FC Porto perdeu no terreno dos alemães do SG Flensburg-Handewitt, por 36-29, e segue no 5.º lugar com dois pontos em três jogos.





Depois de ter perdido na estreia da principal prova europeia a nível de clubes na receção aos noruegueses do Elverum (28-30), e da brilhante vitória na ronda anterior no Dragão Arena frente ao Meshkov Brest (27-25), o FC Porto entrou em campo motivado para conquistar um novo triunfo mas a formação alemã, que tinha vencido os últimos dois jogos (diante do PSG e Vive Kielce) revelou-se uma equipa bastante sólida, causando problemas ao conjunto portista, que liderou por duas vezes numa fase inicial do jogo (1-0 e 2-1), antes do Flensburg-Handewitt impor-se na partida. Os germânicos chegaram a liderar por quatro golos no primeiro tempo (7-4 e 14-10), mas a equipa portuguesa manteve-se sempre combativa em jogo, foi encurtando a desvantagem e chegou mesmo ao empate mesmo empatado (15-15) para o intervalo. Na primeira parte, o melhor marcador do FC Porto foi André Gomes, com quatro golos em sete remates.Numa partida que contou cerca de 700 espectadores nas bancadas, o segundo tempo arrancou com a confirmação que o FC Porto estava por cima do adversário e passou para a frente do marcador (18-17). Só que, tal como no primeiro tempo, o conjunto alemão voltou a equilibrar as forças e regressou novamente para a liderança (20-19), disparando depois para quatro golos de diferença (26-22), e depois para cinco (29-24) e para seis (34-28). A formação portuguesa bem tentava reduzir mas o adversário foi gerindo a vantagem até ao resultado final (36-29).Nos destaques individuais, André Gomes e Daymaro Salina foram os melhores marcadores dos portistas, com cinco golos cada, seguindo-se Miguel Martins e Djibril Mbengue, ambos com quatro. Do lado dos germânicos, que somam três vitórias em três jogos na Champions, Lasse Kjaer Möller brilhou com sete golos.O próximo encontro dos dragões na competição está agendado para 15 de outubro, na receção aos húngaros do Pick Szeged. Já neste sábado, o FC Porto defronta o Póvoa AC a contar para o campeonato nacional.Ao intervalo: 15-15: Jesper Madsen e Henrik Mortensen: Benjamin Buric e Torbjorn Bergerud (gr); Lasse Svan (5), Magnus Joendal (6), Jim Gottfridsson (2), Hampus Wanne (4), Mads Larsen, Simon Jensen (1), Marius Steindhauser, Magnus Rod (3), Lasse Möller (7), Goran Johannessen, Franz Semper (3), Domen Pelko (4) e Magnus Hopert (1): Maik Machulla: Alfredo Quintana e Nikola Mitrevski (gr); Victor Iturriza (1), Manuel Spath, Miguel Martins (4), Djibril Mbengue (4), Daymaro Salina (5), Ivan Sliskovic (3), Leonel Fernandes (2), Diogo Branquinho, Diogo Silva, António Areia, André Gomes (5), Miguel Alves (3), Martim Costa (2) e Fábio Magalhães: Magnus Andersson