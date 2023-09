Liga dos Campeões: FC Porto perde em casa com o Barcelona

O FC Porto perdeu em casa com o Barcelona (30-38), em jogo da 3.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol. Foi o primeiro desaire dos portistas nesta edição da competição, depois de duas vitórias a abrir. Já os catalães mantêm um registo perfeito, com três triunfos em outros tantos encontros.Ao intervalo, os tetracampeões nacionais perdiam por quatro (15-19) depois de uma primeira parte em que andaram ombro a ombro com os espanhóis. No segundo tempo, a formação da Catalunha conseguiu fugir no marcador e terminar com uma vantagem confortável.Victor Iturriza, Rui Silva e Antonio Martínez marcaram 5 golos cada para o FC Porto, enquanto que do lado do Barça o internacional português Luís Frade destacou-se com 6.