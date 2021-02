Liga e Federação de Futebol homenageiam Alfredo Quintana

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) homenagearam o guarda-redes internacional português Alfredo Quintana, que morreu esta sexta-feira após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira.

O presidente da Liga, Pedro Proença, escreveu na rede social Twitter que "o gigante Alfredo Quintana deixou o desporto e o mundo mais pobres", enviando condolências a família, amigos e colegas no FC Porto e seleção nacional.

"A perda é irreparável", acrescentou.

Também no Twitter, a conta oficial da FPF escreveu: "Até sempre, Alfredo Quintana".

Alfredo Quintana morreu aos 32 anos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira, durante o treino dos 'azuis e brancos', ao serviço dos quais conquistou seis campeonatos, uma Taça e duas Supertaças.

Quintana, que completava 33 anos em 20 de março, foi assistido de imediato, com apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tendo sido transportado para o Hospital de São João depois de estabilizado.

Nascido em Havana (Cuba), o guarda-redes, de 2,01 metros, ingressou no FC Porto em 2010, naturalizou-se português e tornou-se internacional em 2014, tornando-se numa referência da equipa das 'quinas', que representou em 67 jogos, tendo feito parte das seleções que conquistaram o sexto lugar no Europeu de 2020 e o 10.º no Mundial 2021, as melhores classificações lusas de sempre.