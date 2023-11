Liga Europeia: Benfica compromete qualificação para a próxima fase

O Benfica perdeu esta terça-feira na Alemanha, no pavilhão do líder Rhein-Neckar por 39-30, na 4.ª jornada do Grupo A da Liga Europeia, e comprometeu as aspirações da avançar para a próxima jornada. O Benfica segue assim no terceiro posto, a dois pontos do Nantes (2º), que hoje ainda joga com o Kristianstad.





As águias começaram competitivas e lideraram até aos 7-6. Contudo, a formação germânica passou para a frente do marcador e chegou ao intervalo já na frente por três golos (20-17).Na segunda parte, o Benfica caiu de rendimento e viu o adversário fugir no resultado, ficando com uma vantagem decisiva até aos nove golos de diferença.Com 7 golos, Demis Grigoras foi o destaque ofensivo dos encarnados. Ver ficha aqui