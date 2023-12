Liga Europeia: Benfica vence na despedida

O Benfica venceu esta terça-feira no terreno do Kristianstad, por 31-27, na 6.ª e última jornada do Grupo A da Liga Europeia, prova em que as águias já estavam eliminadas.Apesar de já não ter hipóteses de seguir em frente, a formação comandada por Jota González realizou um encontro personalidade e competente, tendo ido para o intervalo na frente por 15-14.Com 7 golos em 9 remates, Yoav Lumbroso foi o melhor marcador das águias. O guarda-redes Mike Jensen destacou-se com 12 defesas em 36 remates (33%).O Benfica termina assim na 3.ª posição do Grupo A, com quatro pontos."Fizemos um jogo muito bom, foi uma boa despedida da competição. Os jogadores foram muito sérios, rodámos todos os atletas e isso foi importante. Temos de continuar a crescer para os jogos seguintes no campeonato e para a supertaça", analisou o treinador Jota González, ao site das águias.