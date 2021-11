Liga Europeia: Benfica vence na Finlândia

O Benfica foi vencer esta terça-feira ao terreno dos finlandeses do Riihimäen Cocks, por 37-32, na terceira jornada do Grupo B da Liga Europeia. As águias, que vinham de um desaire no dérbi diante do Sporting, regressam assim aos triunfos, mantendo o registo perfeito na caminhada europeia.A equipa comandada por Chema Rodríguez não fez uma boa primeira parte, tendo chegado ao intervalo a perder por 18-15. A reação do conjunto português surgiu a meio da segunda parte, passando para a frente aos 24-23, com os finlandeses a quebrarem na parte final e a verem o Benfica fugir para números finais expressivos (37-32).No capítulo individual, o melhor marcador encarnado foi Petar Djordjic, com 12 golos em 12 remates.O próximo duelo do Benfica está agendado para sexta-feira, na visita ao reduto do V. Setúbal, a contar para o campeonato nacional.: Petar Djordjic (12), Lazar Kukic (4), Rogério Moraes (4), Jonas Källman (3), Ole Rahmel (3), Demis Grigoras (3), Arnau García (2), Alexis Borges (2), Tadej Kljun (2), Belone Moreira e Carlos Martins.