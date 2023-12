Liga Europeia: Sporting triunfa e avança para a Main Round com dois pontos

O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira os romenos do Constanta, por 34-28, na 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga Europeia.Com este resultado, os leões avançam para a Main Round com dois pontos, uma vez que na próxima fase transitam apenas os pontos obtidos nos confrontos entre as duas formações apuradas do grupo: o Sporting perdeu na Roménia, por isso o Constanta avança também com dois pontos para Main Round.Quanto ao jogo no Pavilhão João Rocha, a formação comandada por Ricardo Costa já liderava por 21-16 ao intervalo. Na segunda parte, os leões controlaram a vantagem, contando com o islandês Orri Torkelsson como melhor marcador, com oito golos.Na Main Round, o Sporting será a única equipa portuguesa. Os leões vão jogar com os alemães do Füchse Berlin e romenos do Dínamo Bucureste. A competição só regressa agora em fevereiro de 2024.1.º, Füchse Berlin (ALE)/4 pontos2.º, Sporting/2 pontos3.º, Constanta (ROM)/2 pontos4.º, Dinamo Bucuresti (ROM)/0 pontos