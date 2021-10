Liga Europeia: Sporting vence nos últimos segundos

O Sporting recebeu e venceu esta terça-feira os suícos do Kadetten Schaffhausen, por 29-28, na partida inaugural do Grupo D da Liga Europeia.





Depois de uma entrada nervosa, com várias exclusões, os leões assentaram o seu jogo e colocaram-se na dianteira do marcador a partir do 4-3, só que a reação suíça surgiu perto do intervalo. Depois de ter empatado (7-7), o Kadetten passou a frente e fechou a primeira parte com três golos de vantagem (12-9). Ao intervalo, Jens Schöngarth era o melhor marcador leonino, com quatro golos.No segundo tempo, o Sporting não entrou bem e viu o emblema suíço fugir no marcador, até uma vantagem de cinco golos (17-12). A reação leonina apareceu pouco depois, ficando a dois golos (17-15 e 18-16). O empate chegaria pouco depois (24-24) e, até ao fim, a incerteza do vencedor manteve-se, com o Sporting a levar a melhor... marcando o golo do triunfo mesmo nos últimos segundos (29-28)O melhor marcador do Sporting Mamadou Gassama, com oito golos.O Sporting volta a entrar em ação no sábado, na receção ao FC Gaia, para o campeonato nacional.