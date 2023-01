Ljubomir Obradovic: «Foi uma vitória justa da seleção portuguesa»

Ljubomir Obradovic, selecionador de Cabo Verde, considerou "justa" a vitória de Portugal sobre a seleção africana e lamentou a má prestação da sua equipa no segundo tempo."Foi uma vitória justa da seleção portuguesa. Parabéns pelo jogo. Na primeira parte jogámos mais ou menos, mas na segunda não jogámos ao nível que precisávamos. Agora vamos analisar este jogo com Portugal, para ver o que correu mal e onde erramos, para preparar o jogo com a Hungria", referiu Obradovic.Ivo Santos também concordou com a análise do treinador. "Em primeiro lugar quero dar os parabéns à seleção portuguesa, que mereceu a vitória. No início começamos bem, sabíamos como Portugal joga e tentamos contrariar o jogo deles. Apesar de Portugal ser favorito, queríamos deixar uma boa imagem e se possível vencer, se estivéssemos num bom dia. Na segunda parte falhámos muitos remates fáceis, e a este nível, quando isso acontece, não é fácil e resultado fala por si", frisou o jogador cabo-verdiano.