Luciano Silva reforça andebol do Benfica

O lateral-esquerdo Luciano Silva, de 20 anos, que atuava no Taubaté e é internacional pelo Brasil nas camadas jovens, vai reforçar a equipa de andebol do Benfica, anunciaram esta terça-feira as águias.

"Apontado como uma das maiores promessas da América do Sul, Luciano Silva tem como características o facto de ser forte na defesa e de apresentar uma boa capacidade de remate", destacou o Benfica na sua página oficial na internet.

Por seu turno, Luciano Silva vincou que "o sonho de muitos jovens brasileiros é jogar na Europa", e que "o Benfica é um dos clubes mais cotados, um dos melhores de Portugal".

O reforço mostrou-se bastante agradado com a forma como foi recebido na Luz, salientando que "as condições oferecidas no Benfica são sensacionais" e garantindo que está "muito entusiasmado" com a nova aventura profissional.