Madeira SAD arranca 'oitavos' da Taça Challenge com vantagem de três golos

O Madeira SAD triunfou este domingo no Funchal diante dos checos do Karvina por 30-27, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Taça Challenge de andebol.

A turma de Paulo Fidalgo, finalista vencida da Taça Challenge, entrou em campo com vontade de colocar um ponto final na pior fase da temporada, com cinco derrotas seguidas, mas o encontro até não começou bem, muito por culpa do guardião sérvio Nemanja Marjanovic, a travar os remates portugueses.

O Madeira SAD conseguiu colocar-se na frente do marcador à passagem do minuto 10 e, na primeira parte, o resultado foi variando de uma diferença entre dois e quatro golos favorável aos anfitriões, ficando pelos 15-13 ao intervalo.

O arranque dos segundos 30 minutos prometia mais do mesmo, no entanto, a equipa de Karvina recuperou e chegou a empatar a meio da segunda parte, até que os insulares voltaram a ficar em vantagem, que não voltariam a perder até final e terminaram com 30-27.

O guarda-redes do Madeira SAD, António Campos, esteve em evidência na partida, com várias defesas decisivas para a vitória caseira na primeira mão. A segunda está agendada para o próximo domingo, dia 16, na República Checa.

Destaque também para o lateral Cláudio Pedroso, o melhor marcador da equipa madeirense, com sete golos, um dos quais apontado a poucos segundos do fim, e que ficou apenas atrás do checo Marek Monczka, autor de nove remates certeiros.

Jogo no Pavilhão do Funchal.

Madeira SAD - HCB Karvina, 30-27.

Ao intervalo: 15-13.

- Madeira SAD: António Campos, João Freitas, Ulisses Ribeiro (2), Nuno Milho, Daniel Santos (3), Nuno Silva (4), Igor Martins, Elias António, João Miranda, Elledy Semedo (5), Pedro Peneda (3), Eldin Vrazalica (4), João Gomes (2), Cláudio Pedroso (7) e Hugo Freitas.

Treinador: Paulo Fidalgo.

- HCB Karvina: Petr Mokros, Michal Bruna (2), Marek Monczka (9), Artur Urbanski, Yuri Gromyko (2), Jan Placek, Radim Chudoba (1), Nemanja Marjanovic, Dominik Solak (2), Ondrej Skalicky, Matej Nantl (1), Jan Zbranek (6), Miroslav Nedoma (3), Roman Chosik (1) e Vaclav Franc.

Treinador: Radek Godal.

Árbitros: Robert Harabagiu e Silviu Stanescu (Roménia)

Marcha do marcador: 1-2 (05 minutos), 4-3 (10), 7-4 (15), 9-6 (20), 11-9 (25), 15-13 (intervalo), 18-14 (35), 20-18 (40), 21-21 (45), 25-21 (50), 27-24 (55) e 30-27 (resultado final).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.