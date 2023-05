Madeira SAD e Benfica na final da Taça de Portugal feminina

A Madeira SAD e o Benfica vão defrontar-se no domingo na final da Taça de Portugal feminina de andebol, depois de vencerem nas meias-finais o São Pedro do Sul e o Leça, respetivamente.

No primeiro embate, a Madeira SAD, equipa mais titulada da prova, com 19 títulos, bateu o São Pedro do Sul só no prolongamento, por 21-20, depois de uma igualdade a 18 no final do tempo regulamentar.

No segundo jogo, as bicampeãs nacionais do Benfica venceram o Leça, por 35-31, e as águias, atuais detentoras do troféu, repetem a presença no jogo decisivo da Taça.

A final entre Madeira SAD e SL Benfica está agendada para domingo, às 17:00.