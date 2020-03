Magnus Anderson: «Foi um grande jogo, entre as duas melhores equipas em Portugal»

O FC Porto bateu (23-27) o Sporting, no Pavilhão João Rocha, em jogo a contar para a 25.ª jornada do campeonato nacional de andebol, naquela que foi a primeira derrota dos leões na prova esta temporada.





No final da partida, Magnus Anderson afirmou não ter sido "o melhor jogo" da formação azul e branca, mas mostrou-se "feliz" pelo resultado obtido, que permite liderança isolada na prova."A vitória de hoje foi boa para a equipa. Foi um grande jogo, entre as duas melhores equipas em Portugal. Talvez não tenha sido o nosso melhor jogo, devido ao pouco tempo que tivemos para preparar o encontro. Foram muitas viagens e muitos jogos seguidos. Vencemos. O Sporting jogou bem. Nos últimos 15 minutos tomámos conta do jogo. Estou feliz pela vitória", apontou."Daymaro Salina lesionou-se no joelho. Não quero especular, vamos esperar pelo diagnóstico médico.""Penso que temos boas hipóteses de vencer o Aalborg para a Liga dos Campeões. É uma boa equipa e temos de ter uma boa semana para vencer. Eles têm uma boa defesa e gostam de controlar o jogo. Vai ser difícil, mas temos hipóteses de vencer", concluiu.