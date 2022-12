Magnus Andersson: «Estou muito desiludido pela forma como perdemos»

Magnus Andersson, treinador do FC Porto, abordou a derrota na final da Supertaça Ibérica de andebol e lamentou como os dragões acabaram por ser batidos pelo Barceloa."Estou muito desiludido pela forma como perdemos. Os primeiros 10 minutos foram loucos, com as duas equipas a cometer muitos erros, só a correr, e com dois grandes guarda-redes a fazerem muitas defesas. Na segunda parte arriscámos no sete contra seis, ainda chegámos aos 17-15, mas depois fizemos quatro ou cinco erros seguidos e fomo-nos abaixo com esses erros. Para ganhar ao Barcelona, tínhamos de estar num dia melhor, cometemos demasiados erros para quem queria ganhar. Tivemos momentos em que mostrámos muita dificuldade em marcar golos. Quando criávamos boas oportunidades, o guarda-redes deles defendia. No final, o Barcelona esteve melhor em termos físicos. Eles praticam um andebol incrível e tiveram muitos jogadores a fazer a diferença no um para um, o que nos criou algumas dificuldades", resumiu.