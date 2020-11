Magnus Andersson: «Seis golos de diferença é um bom resultado para nós»

Magnus Andersson mostrou-se "feliz" com o triunfo (33-27) do FC Porto sobre o Sporting, no Pavilhão João Rocha, em jogo a contar para a 11.ª jornada do campeonato nacional de andebol.





"Estou muito feliz por vencer o jogo. Não foi o nosso melhor jogo, foi difícil. No ataque, não tivemos grandes problemas, apenas na defesa. No homem para homem, contra o Frankis [Carol] ou o Pedro [Valdés], foi difícil ver isso. Começou a ser melhor quando o Mitrevski entrou, que teve muitas defesas. Estou feliz por termos vencido", apontou o técnico sueco."É um bom resultado para nós. Não desistimos. Nos últimos sete ou oito minutos, tivemos alguns erros. Cada golo pode ser realmente importante, tentámos e seis golos de diferença é um bom resultado para nós. Não pensamos muito no título, há muitos jogos ainda", finalizou.