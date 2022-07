Magnus Andersson: «Vamos tentar ganhar tudo em Portugal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tricampeão nacional de andebol FC Porto pretende alcançar um pleno interno de conquistas em 2022/23, desejou esta terça-feira o treinador sueco Magnus Andersson, exigindo ainda superação durante a fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Vamos tentar ganhar tudo em Portugal, vencer outra vez o campeonato nacional e dar o máximo na Liga dos Campeões. Estamos num grupo complicado, mas todos os jogos europeus são difíceis. Vamos continuar a melhorar como temos feito ano após ano e esperamos poder passar à fase seguinte", enquadrou o técnico, em declarações ao sítio oficial dos dragões na Internet, à margem do segundo dia de trabalhos de pré-época.

Ainda sem calendário definido no campeonato e na Taça de Portugal, o FC Porto vai arrancar 2022/23 com um 'clássico' frente ao Benfica nas meias-finais da Supertaça, que se voltará a disputar num sistema de 'final four', entre 10 e 11 de setembro, em Serpa.

Já de 15 de setembro a 02 de março, os 'azuis e brancos' participarão pela quarta época consecutiva na fase principal da Liga dos Campeões, na qual vão defrontar Paris Saint-Germain (França), Magdeburgo (Alemanha), GOG (Dinamarca), Veszprém (Hungria), Dínamo de Bucareste (Roménia), Wisla Plock (Polónia) e Zagreb (Croácia), no grupo A.

"Claro que é sempre preciso ter alguma sorte. São sempre adversários muito bons e as eliminatórias decidem-se nos detalhes, tal como aconteceu ante o Aalborg há dois anos. Faltou-nos sorte nessa altura, mas agora temos um plantel muito forte, recheado de bons jogadores. Sabemos que podemos jogar um grande andebol, mas também sabemos do que os outros são capazes. Ainda não falámos sobre isso, mas pensamos em passar o grupo para entrarmos na fase a eliminar e estabelecermos novos objetivos", ambicionou.

Além da presença dos 13 jogadores que transitaram da derradeira campanha, Magnus Andersson já contou no arranque dos trabalhos com o regressado André Sousa e os reforços Francisco Fontes, Ignazio Plaza, Jakob Mikkelsen, Nikolaj Læsø e Jack Thurin.

"Sabemos que temos de procurar ganhar todos os troféus internos. Viemos de algumas semanas de férias e vamos andando calmamente, porque ainda temos seis semanas até ao recomeço. Também temos algumas caras novas e será interessante vê-los treinar", finalizou o treinador, de 56 anos, a caminho da quinta temporada seguida no FC Porto.

A formação de Magnus Andersson sagrou-se tricampeã nacional e revalidou a Supertaça em 2021/22, mas perdeu a final da Taça de Portugal com o Sporting e 'caiu' pela terceira época seguida nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, diante dos franceses do Montpellier.