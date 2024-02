Martim Costa com o melhor golo no triunfo dos leões frente ao Fuchse na Liga Europeia

Martim Costa já é uma das grandes figuras no panorama do andebol internacional, tendo realizado exibição de sonho, no triunfo (32-31) do Sporting frente aos alemães do Fuchse, em Berlim.O lateral, de 21 anos, entrou no Sete Ideal da 2.ª jornada da Main Round da Liga Europeia, disputada esta terça-feira, cotando-se como maior artilheiro (12 golos) e autor do melhor golo, precisamente o que sentenciou o resultado final, onde apareceu na ponta para finalizar a 10 segundos do fim.