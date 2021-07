Martim Costa deixa FC Porto e ruma ao Sporting

O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Martim Costa para a equipa de andebol. O internacional português chega a Alvalade após ter marcado 49 golos em 21 jogos pela equipa do FC Porto na época passada.





O jogador de 18 anos assumiu que assinar pelo Sporting era uma oportunidade que "não podia recusar". "É um sentimento muito bom. Foi uma boa oportunidade que surgiu e não podia desperdiçá-la. É um grande clube, uma referência no andebol português e europeu", afirmou em declarações ao site do clube."Estou muito contente pela confiança depositada em mim e no meu trabalho. É uma enorme satisfação e estou ansioso por começar a trabalhar com a equipa", admitiu.E concluiu, com uma promessa aos adeptos: "Podem contar com o máximo empenho da minha parte e da equipa também, vamos lutar até ao fim por este clube".