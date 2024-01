Martim Costa e a derrota frente à Dinamarca: «Jogámos contra a melhor seleção do Mundo»

Martim Costa, Pedro Portela, Luís Frade e Alexandre Cavalcanti deram a voz pelo balneário da seleção portuguesa logo após a derrota (27-37) frente à Dinamarca, tricampeã mundial em título, num jogo a contar para a derradeira jornada da fase de grupos do Europeu de andebol. Apesar deste resultado, é preciso recordar que os Heróis do Mar já tinham assegurado a presença na Main Round."Jogámos contra a melhor seleção do mundo. Na primeira parte, fizemos uma excelente prestação, estivemos bem ofensiva e defensivamente, mesmo sofrendo 17 golos, mas, na segunda, a Dinamarca esteve por cima de nós e é sempre muito difícil jogar contra eles. Mas acho que fica a primeira parte e é isso que vamos levar para a 'main round'. Temos quatro jogos muito importantes que queremos ganhar. O nosso objetivo é o torneio pré-olímpico e é nisso que vamos continuar a trabalhar.""Hoje falhou muita coisa. Não conseguimos travar o ataque da Dinamarca e não defendemos tão bem. Eles são uma seleção muito forte, guardam muito bem a bola e deixámos fazer o jogo deles e tornou-se muito difícil. Sabemos que temos que melhorar. Vamos apanhar seleções do mesmo nível, mas queremos fazer melhor. Vamos ver o que não correu bem, para fazer melhor nos próximos jogos.""É sempre complicado jogar contra jogadores deste nível. Na primeira parte, não estivemos assim tão mal. Um guarda-redes, quando faz 16 ou 17 defesas, é impossível ganhar o jogo. Eles estiveram bem, na segunda parte tentámos ripostar, mas começámos mal. No sete contra seis sofremos golos e não conseguimos aproximar o resultado. Foi o que deu, não há muito mais a dizer, temos que aprender com o que aconteceu e dar tudo na 'main round'.""Foi um jogo bastante complicado desde o início. Nós sabíamos que ia ser difícil. Tentámos dar o nosso máximo, mas cometemos muitos erros. Mas estamos na 'main round' e temos é que projetar os próximo jogos."