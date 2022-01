O central Martim Costa e o lateral direito Daniel Vieira ficaram de fora do embate desta sexta-feira frente à Islândia, na 1.ª jornada do Grupo B do Europeu, em Budapeste, Hungria.Dos 16 convocados, Portugal vai alinhar com: Gustave Capdeville e Manuel Gaspar (GR); Miguel Martins e Rui Silva (CT); Gilberto Duarte, Alexandre Cavalcanti, Fábio Magalhães e Salvador Salvador (LE); Ángel Hernández (LD); Tiago Rocha, Victor Iturriza e Daymaro Salina (PV); Diogo Branquinho e Leonel Fernandes (PE), António Areia e Miguel Alves (PD).