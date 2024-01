Martim Costa é o maior goleador do Europeu depois de ser o melhor lateral esquerdo

Depois de ser eleito o melhor lateral esquerdo do Europeu da Alemanha, Martim Costa, de 21 anos, cotou-se também como o melhor goleador da competição, com 54 golos em sete jogos, os mesmos tentos em oito jogos do dinamarquês Mathias Gidsel, que marcou 8 golos na final frente à França, este domingo.Os gauleses juntaram o título europeu ao olímpico, ao baterem os nórdicos, por 33-31, após prolongamento.Já a Suécia, campeã em 2022, conquistou a medalha de bronze, ao bater (34-31) a Alemanha no jogo pelo 3.º lugar. Os suecos garantiram também a presença nos Jogos Olímpicos de Paris'2024.