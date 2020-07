Martim Costa no FC Porto

Martim Costa, a jovem pérola de 17 anos que brilhou pelo FC Gaia no Campeonato, foi oficializado como reforço do FC Porto, tendo iniciado a pré-temporada sob o comando do treinador sueco Magnus Andersson.





Filho do internacional Ricardo Costa, técnico que deixou o FC Gaia e assinou pelo Avanca, Martim Costa marcou em duas épocas 454 golos em 57 jogos, sendo detentor de uma versatilidade que lhe permite fazer toda a primeira linha.O guarda-redes Diogo Rêma (16) e o pivô colombiano Jesús Hurtado (18) são os restantes andebolistas promovidos à equipa sénior dos dragões, que contam ainda com os reforços Nikola Mitrevski (ex-Eurofarm Pelister), Manuel Spath (ex-TVB Stuttgart), Ivan Sliskovic (ex-Goppingen), Tiago Sousa (ex-Maia/ISMAI) e Diogo Silva (ex-RK Celje).