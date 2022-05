E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Magdeburg é o primeiro finalista da Liga Europeia, ao bater (34-29) este sábado os croatas do Nexe, cuja Final-4 termina este domingo no Altice Arena, em Lisboa.Os alemães vão defender o título conquistado na época transata, defrontando o vencedor da outra meia-final, entre o Benfica e polacos do Wisla Plock.Com Matthias Musche (8 golos) em grande, a turma germânica, que eliminara o Sporting na mesma competição, colocou-se à frente ao intervalo (18-13) e controlou bem o jogo, de pouco valendo a reação dos croatas, que tiveram em Halil Jaganjac (8) o seu melhor atacante.