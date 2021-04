Miguel Espinha é estreia absoluta na Seleção

O guarda-redes do Huesca (Liga Asobal de Espanha), Miguel Espinha, foi convocado pela primeira vez para a Seleção A, estreia que vai contemplar os jogos que restam a Portugal, líder do Grupo 4 de qualificação para o Europeu'2022.





Os Heróis do Mar defrontam esta quinta-feira Israel em Tel Aviv e dia 2 de maio recebem a Lituânia em Matosinhos, bastando um empate para o apuramento.Para além do guardião que também alinhou pelo Benfica e substituiu Manuel Gaspar (Sporting) em relação à última convocatória, o selecionador Paulo Pereira fez regressar Humberto Gomes (Póvoa AC), Gilberto Duarte e Alexis Borges (Montpellier) - afastados da qualificação olímpica por lesão -, e Sérgio Barros (Timisoara), ausente no último ano, mas que regressa no lugar de Leonel Fernandes (FC Porto).A equipa começou a trabalhar esta segunda-feira em Matosdinhos e viaja na terça-feira para Israel, onde fará dois treinos na quarta.Humberto Gomes (guarda-redes), Póvoa ACGustavo Capdeville (guarda-redes), BenficaMiguel Espinha (guarda-redes), Husca (ESP)Miguel Martins (central), FC PortoRui Silva (central), FC PortoAlexcandre Cavalcanti (lateral esquerdo), Nantes (FRA)Gilberto Duarte (lateral esquerdo), Montpellier (FRA)Fábio Magalhães (lateral esquerdo), FC PortoAndré Gomes (lateral esquerdo), FC PortoBelone Moreira (lateral direito), BenficaSérgio Barros (ponta esquerda), Timisoara (ROM)Diogo Branquinho (ponta esquerda), FC PortoAntónio Areia (ponta direita), FC PortoPedro Portela (ponta direita), Tremblay (FRA)Alexis Borges (pivô), Montepellier (FRA)Victor Iturriza (pivô), FC PortoLuís Frade (pivô), BarcelonaDaymaro Salina (pivô), FC Porto