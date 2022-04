Miguel Espinha e o apuramento para o Mundial: «Merecemos estar na Suécia e Polónia»

Miguel Espinha foi considerado o MVP do jogo que carimbou o apuramento para o Mundial de andebol e logo no primeiro encontro pela Seleção Nacional. O guarda-redes explicou o segredo da qualificação."Depois do primeiro jogo, identificámos os aspetos em que estivemos menos bem. Um deles era a recuperação defensiva e penso que isso foi um fator-chave neste segundo jogo. Conseguimos recuperar bastante bem nas duas partes e o adversário em ataque posicional teve mais dificuldades em fazer-nos golos", reiterou no final do encontro, mostrando-se feliz pela estreia com a equipa das quinas aos 28 anos."Estou muito contente pela minha primeira internacionalização, para a qual já andava a trabalhar há muito tempo. É um momento de enorme felicidade. Agora, quero aproveitar este dia e o dia de amanhã [segunda-feira] com os meus colegas porque, com certeza, festejaremos muito. Merecemos estar na Suécia e Polónia", vincou Espinha.