Miguel Espinha ruma a Espanha

A caminho de um clube da Asobal (Espanha), o guarda-redes Miguel Espinha está de saída do Benfica, após 16 anos de ligação à Luz, onde conquistou uma Taça e uma Supertaça. Em declarações ao site das águias e nas redes sociais, o guardião de 26 anos agradeceu tudo o que ganhou, lamentando nunca ter sido campeão nacional. “Na minha maneira de ver o desporto, há algo mais importante do que títulos e vitórias. Os momentos de camaradagem e as amizades que guardamos com carinho. Amizades essas que levo para a vida e são a minha maior conquista”, agradeceu Miguel Espinha na sua conta do Facebook.