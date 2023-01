Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Espinha "tentou jogar futebol mas não gostou muito": Tio recorda infância do super-herói do andebol nacional Guarda-redes da Seleção Nacional é sobrinho de Pedro Espinha, antigo guardião do FC Porto





• Foto: Reuters