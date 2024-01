Miguel Gomes regressa ao Sporting da Horta

O central Miguel Gomes, que em dezembro de 2023 ergueu a Supertaça de andebol de Itália, pelo Sassari, vai regressar ao Sporting da Horta, anunciou esta quarta-feira o clube insular nas suas redes sociais.

Miguel Gomes, de 26 anos, regressa ao Sporting da Horta para reforçar a primeira linha do plantel, clube que já representou nas épocas 2019/20 e 2020/21 e que chegou a capitanear.

"Desejamos a maior sorte neste regresso ao Faial. Sem dúvida, será uma peça fundamental nos objetivos da equipa e do nosso treinador Pedro Silva", refere o clube na sua página na rede social Facebook.

Miguel Gomes, formado no Águas Santas, saiu do Sporting da Horta para representar o Huesca, de Espanha, em 2021, após o que ingressou no andebol italiano, ao serviço do Cingoli.

O central português, com 244 golos em 31 jogos disputados com a camisola do Cingoli, despertou a atenção do Sassari, clube que representou por uma temporada, coroada com a conquista da Supertaça.