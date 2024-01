Miguel Laranjeiro: «Vamos com tudo para chegar a Paris'2024»

O presidente da Federação de Andebol (FAP) manifestou-se orgulhoso pela performance dos Heróis do Mar, após carimbarem pela segunda vez consecutiva a presença na competição de qualificação para uns Jogos Olímpicos, desta vez Paris'2024."Admito que nem todos entendam a importância do que esta Seleção fez no Europeu. Admito que outros não acompanhem o andebol de modo a perceber que estar no top da Europa é algo absolutamente extraordinário.Tentarei explicar a todos eles desta forma: dos 12 países que chegaram a Main Round, se retirarmos os que têm uma cultura e prática desportiva assinalável (Noruega, Islândia, Suécia, Dinamarca, Países Baixos, Áustria), os que têm uma dimensão significativa e por isso maior base de recrutamento (Alemanha e França) e ainda aqueles em que os próprios países apostam no desporto como marca política (Hungria, Eslovénia e Croácia), se tirarmos todos estes da equação, fica… Portugal", assinala o dirigente.Miguel Larajeiro destaca a capacidade de superação da equipa nacional: "Isto quer dizer que o nível de preparação, foco, compromisso, amor ao País, tem de ser muito maior. Tudo joga contra, menos a vontade e a ambição.Por tudo isto não me canso de dizer que estes atletas são mesmo uns Heróis. Parabéns a toda a equipa - atletas e equipa técnica - a todos os que estiveram neste trajeto. Marcamos lugar no pré-plímpico. Vamos com tudo para chegar a Paris'2024. Entre 2020 e 2024, seis presenças consecutivas em competições internacionais (3 Europeus, 2 Mundiais, Jogos Olímpicos), com as melhores classificações de sempre. Esta malta não vai mesmo parar e isso é um Orgulho para todos. É chegada a altura do país olhar de outra forma para as modalidades que têm este sucesso e estas prestações. Vamos a isto", rematou o dirigente.