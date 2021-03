Ministério Público investiga falhas do FC Porto na morte de Alfredo Quintana

O Ministério Público abriu uma investigação às circunstâncias que rodearam a morte de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto que morreu no final de fevereiro depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória durante um treino da equipa azul e branca. Em causa está a alegada falta de um desfibrilhador e de um plano de resposta para estes casos no Dragão Arena, avança o 'Correio da Manhã'.