Mitrevski perto do FC Porto

O guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski (Bitola) é apontado pela comunicação social do seu país como estando próximo de ingressar no FC Porto, para fazer dupla com Alfredo Quintana. O internacional, de 34 anos, tem feito dupla na seleção (11ª no Europeu’2020) com Borko Ristovski (ex-Benfica), podendo regressar a Portugal, que conhece bem, depois de ter estado na Luz em 2015/16. O Vardar é outra das hipóteses.