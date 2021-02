Morreu Alfredo Quintana

Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto, morreu esta sexta-feira. A notícia foi oficializada pelo FC Porto nas redes sociais.





A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!



"A mensagem que nunca pensámos partilhar: o nosso querido Alfredo Quintana partiu hoje. Serás para sempre lembrado como um dos nossos. Um verdadeiro Dragão. Descansa em paz, Eterno Quintana!", escreveram os dragões.Recorde-se que o jogador luso-cubano sofreu uma paragem cardiorrespiratória no treino matinal da última segunda-feira e estava desde então internado no Hospital de São João, no Porto.O jogador, natural de Havana, que adquiriu nacionalidade portuguesa se tornou internacional pela seleção nacional de andebol em 2014, permanecia desde segunda-feira naquela unidade hospitalar, em situação clínica estável, mas com prognóstico muito reservado."Contando com diversos reconhecimentos individuais no palmarés, Quintana distinguia-se também pelas qualidades humanas, com destaque para a alegria com que contagiava todos os que acompanhavam o seu percurso. A perda tão dura e inesperada do Homem, mais ainda do que a do atleta, deixa enlutado o FC Porto, que transmite as mais sentidas condolências aos amigos e à família do Alfredo Quintana", conclui o comunicado do clube.A formação 'azul e branca', treinada pelo sueco Magnus Andersson, que lidera o Nacional só com vitórias, tinha vencido, no domingo, o Águas Santas, com dois golos de Quintana, e iniciava na segunda-feira a preparação para o jogo com os bielorrussos do Meshkov Brest, que estava marcado para quarta-feira e foi adiado.Vários clubes e pessoas ligadas ao andebol, e a outras modalidades, solidarizaram-se com Quintana, tendo Benfica e Sporting, os maiores rivais do FC Porto, entrado em campo com o nome do guarda-redes internacional português escrito nas camisolas, o que motivou um agradecimento público dos 'dragões'.Quintana, que em 20 de março completaria 33 anos, ingressou no FC Porto em 2010, tendo-se tornado uma das grandes referências do andebol do clube, pelo qual se sagrou seis vezes campeão nacional, nas épocas 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2018/19.O guardião, de 2,01 metros, conquistou ainda uma Taça de Portugal, em 2018/19, e duas supertaças nacionais, em 2014 e 2019, tendo iniciado a carreira na seleção lusa em 2014, pela 'mão' do selecionador Rolando Freitas, durante a qual participou em 67 jogos e marcou 10 golos.Quintana assumiu-se como uma das figuras incontornáveis da modalidade em Portugal, tendo contribuído decisivamente para a obtenção do sexto lugar do Europeu de 2020 e o 10.º lugar do Mundial de 2021, as melhores classificações da equipa das 'quinas', sob o comando do treinador Paulo Pereira.