Muitas novidades marcam convocatória da Seleção

A Seleção Nacional concentrou-se esta segunda-feira em Rio Maior, na primeira etapa da preparação para o Europeu da Hungria e Eslováquia, que se inicia a 13 de janeiro de 2022.O selecionador Paulo Pereira convocou 19 jogadores, com muitas caras novas, pelo que é muito provável que a chamada final para a prova onde Portugal foi 6.º em 2020 tenha outros nomes.O estágio estender-se-á até quinta-feira, sendo de destacar as chamadas inéditas de Miguel Espinha (Rennes/FRA) e Diogo Rêma (FC Porto) na baliza, en detrimento dos habituais Gustavo Capdeville (Benfica) e Humberto Gomes (Póvoa AC), enquanto Manuel Gaspar (Sporting) mantém o lugar.Quanto ao setor dos pivôs, que não conta com o lesionado Luís Frade (Barcelona/ESP), Tiago Sousa (Águas Santas) é a principal novidade. Alexis Borges (Benfica) fica de fora, enquanto Daymaro Salina e Victor Iturriza (FC Porto) estão convocados.Ainda na segunda linha há alterações na ponta direita, com a lesão de Pedro Portela (Nantes/FRA). António Areia (FC Porto) também fica de fora, sendo chamados para os lugares Francisco Tavares (Sporting) e Miguel Alves (FC Porto).A maior revolução de Paulo Pereira está na primeira linha, com a chamada de Vasco Costa, lateral esquerdo do FC Gaia, enquanto Fábio Magalhães (FC Porto) e Salvador Salvador (Sporting) também fazem parte da lista.Quanto aos laterais direitos, destaque para a presença em Rio Maior de João Gomes (Águas Santas), Daniel Vieira (Avanca) e do luso-cubano Angel Hernandez (Kwait SC), que deverá agarrar o lugar para a convocatória final.Em relação aos organizadores de jogo, a grande ausência é a do central Miguel Martins (Pick Szeged/HUN), sendo chamados o habitual Rui Silva (FC Porto), e os jovens Martim Costa (Sporting) e André Sousa (Águas Santas).Os pontas esquerdas Diogo Branquinho e Leonel Fernandes (FC Porto) são os convocados habituais para o setor.Para além das ausências assinaladas, os laterais esquerdos Alexandre Cavalcanti (Nantes /FRA) e Gilberto Duarte (Montpellier/FRA) também ficaram de fora, mas a convocatória final só sairá depois do ano novo.Veja aqui a lista dos 19 jogadores.