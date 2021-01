Mundial de andebol: Selecionador da Croácia demite-se em direto

A Argentina surpreendeu a Croácia (23-19) e provocou um autêntico terramoto na seleção candidata à conquista do título. Apesar de ainda ter hipóteses de apurar-se para os quartos-de-final, o selecionador croata Lino Cervar... demitiu-se em direto na televisão. “Se não consigo motivar a minha equipa num encontro como este, então é hora de retirar-me.





Esperava muito mais da minha equipa. Tenho de assumir a responsabilidade”, disparou Cervar no final, apanhando todos desprevenidos. Mais tarde, a federação croata confirmou a saída do técnico após o Mundial. Recorde-se que a Croácia vai defrontar Portugal no torneio Pré-Olímpico, juntamente com França e Tunísia.